Beijum twijfelt of wegaanpassingen zin hebben in strijd tegen hardrijders: “Afgelopen dagen veel politie in de wijk”

nieuws

Foto: Google Maps

Inwoners van de wijk Beijum twijfelen of de wegaanpassingen, die de wethouder afgelopen week aangekondigd heeft, zin hebben. Wel zien de bewoners dat er de afgelopen dagen meer politie aanwezig is in de wijk.

“De boodschap lijkt heel duidelijk”, vertelt Johan Fehrmann van de website Beijumnieuws. “De politie laat zien dat ze er zijn, en dat men hardrijders niet dult. De vraag is hoe lang de politie het vol gaat houden om hier te surveilleren.” Aanleiding voor het extra toezicht is de aandacht die er voor de verkeerssituatie in de wijk is. Vorige maand vond er een dodelijk ongeluk plaats op de Emingaheerd. Verschillende bewoners lieten daarop weten zich niet veilig te voelen bij het oversteken van de wijkring. Het leidde afgelopen woensdag tot vragen in de gemeenteraad waarbij wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) liet weten dat er gekeken wordt naar maatregelen als het versmallen van rijbanen en het omlaag brengen van de snelheid naar 30 kilometer per uur bij winkelcentrum Oost.

Wijkring Beijum

Op de wijkring, die bestaat uit de Amkemaheerd en de Emingaheerd, spelen al vele jaren verkeersproblemen. In 2001 werd besloten om van de wijkring een voorrangsweg te maken. In de jaren daarvoor had rechts voorrang. In september 2001 ging het in de nieuwe situatie gelijk mis. Een automobilist vloog op de Amkemaheerd met hoge snelheid uit de bocht en belandde op de kop in de sloot. Buurtbewoners en hulpverleners haalden de twee slachtoffers, een 23- en een 26-jarige man, uit de auto. De 23-jarige overleed kort na aankomst in het ziekenhuis. Volgens buurtbewoners houden de meeste mensen zich vandaag de dag keurig aan de snelheid, maar zijn er zo nu en dan excessen.

Wegversmallingen

“Het grootste deel van de mensen houdt zich aan de regels”, vertelt Fehrmann. “In de wijk vraagt men zich dan ook hardop af of wegversmallingen bij gaan dragen aan een veiliger verkeersbeeld. Ik bedoel, als iemand te hard wil rijden, dan zal iemand dat ook doen als de weg anders wordt ingericht.” Fehrmann vraagt zich ook af wat er mogelijk is. “Als je zoekt naar ongelukken in Beijum dan dan zijn er de afgelopen twintig jaar vele incidenten geweest. Er is ook regelmatig aan de bel getrokken. Bewoners hebben echter altijd nul op rekest gekregen. Drempels zijn bijvoorbeeld niet haalbaar omdat het een ontsluitingsweg is waar de hulpdiensten en het openbaar vervoer ook gebruik van moet maken. Dat hebben we ook te horen gekregen bij eerdere gesprekken met de gemeente.”

Handhaving

In Beijum ziet men dan ook meer in handhaving: “Je hebt het over een gedragsvorm. Ik denk dat het gedrag is dat zich heel moeilijk door maatregelen af laat remmen. Meer politiecontroles zouden denk ik een goed effect hebben.” Daar pleit ook raadslid Rik Heiner van de VVD voor. Hij wil mobiele flitscontainers in de wijk gaan inzetten om notoire hardrijders te kunnen beboeten. Tegelijkertijd is handhaving echter lastig omdat er een tekort is aan handhavers.

“Zorgen niet verdwenen”

Ondanks dat zijn de zorgen in Beijum nog niet weg. “Het ongeluk gebeurde ruim een maand geleden. Afgelopen week was er veel aandacht voor de verkeerssituatie in de wijk. En je ziet dat het de mensen toch wel bezighoudt. Het neemt wel af, maar de zorgen over de veiligheid zijn niet verdwenen.”

Verslaggever Sientje van Schie maakte een reportage over het onderwerp: