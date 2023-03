Beckerman: Tweede Kamer moet ingrijpen in juridische strijd kabinet tegen Groningers

nieuws

Het Groningse SP-kamerlid Sandra Beckerman wil aanstaande dinsdag met premier Mark Rutte in debat over het feit dat de staat nog steeds doorprocedeert tegen gedupeerde Groningers.

Beckerman wil tijdens het vragenuur met Rutte debatteren over het feit dat de staat recent toch nog meerdere hoger beroepszaken heeft aangespannen tegen Groningers in hun strijd over de vergoeding van schade die is ontstaan door de aardbevingen in de provincie. Ze vraagt daarover bovendien een spoeddebat aan.

Het vorige week vrijdag gepresenteerde rapport van de parlementaire enquêtecommissie Groningen is snoeihard, aldus Beckerman. Terwijl de premier en politieke partijen aankondigen weken nodig te zullen hebben om met een reactie te komen, komen gedupeerden dieper in de ellende.

“Groningers kunnen niet weer wachten,” zegt Beckerman. Het is meedogenloos dat, ondanks het vernietigende rapport van de parlementaire enquête, de staat doorgaat met de juridische strijd tegen gedupeerden.” De SP wil daarom in het vragenuur direct concrete daden van het kabinet en zal ook een spoeddebat aanvragen. “Premier Rutte bood in 2019 zijn excuses aan omdat de schadeafhandeling een juridisch steekspel is geworden. Die excuses bleken niets waard. De staat zet alleen maar meer juristen in,” aldus Beckerman.