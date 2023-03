Be Quick 1887 wint van De Zouaven en doet goede zaken in de vierde divisie

sport

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - De Zouaven

Be Quick 1887 deed zondag thuis goede zaken in de vierde divisie A. De Groningers wonnen met 2-0 van De Zouaven en zagen diverse concurrenten bovenin punten verspelen. Be Quick doet daardoor helemaal mee om een (vervangende) periodetitel.

De Zouaven begon fel en Joris Reiziger moest in de 11e minuut een bal van de lijn halen. Daarna kwamen de kansen voor Be Quick. Daniel Teune schoot net naast. Na 26 minuten kreeg hij op de rand van het strafschopgebied de bal en werd niet aangepakt. Teune plaatse de bal in de bovenhoek: 1-0. Teune schoot kort daarop nog een vrije trap op de paal en Robbin van Kooten mikte net naast.

Na de pauze drong de ploeg uit het Noord Hollandse Grootebroek een tijd aan, maar Be Quick doelman Robert Smit had twee fraaie reddingen in huis. Vanuit een tegenstoot knalde Jolt Postma de bal op de lat. In blessuretijd besliste Be Quick de wedstrijd. Tiuri Schieving stuitte nog op doelman Patrick Schooneman, maar de bal kwam bij Geertjan Liewes terecht die er wel raad mee wist: 2-0.

“Ze pakten ons voor rust hard aan zodat we niet in ons positiespel konden komen”, aldus Be Quick trainer Steven Wuestenenk. “In de tweede helft kwamen we beter in ons spel en boekten we een terechte zege. Maar we moeten het beter uitspelen voordat we tot een echte kans komen. We verzuimden daardoor eerder naar 2-0 uit te lopen”. Wuestenenk kan ook weer beschikken over verdediger Mark Versteegen die in de voorbereiding een breuk en gescheurde banden opliep: “Daar ben ik heel blij mee. Hij kan belangrijk worden in de laatste fase van de competitie”. Versteegen kwam na rust in de ploeg en speelde een klein half uur mee.

Be Quick staat zevende met 39 punten uit 23 wedstrijden. Zaterdagavond speelt Be Quick 1887 in Meppel tegen laagvlieger Alcides.