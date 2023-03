Be Quick 1887 in blessuretijd naast Westlandia

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Be Quick heeft zaterdagavond in Naaldwijk in een enerverend potje voetbal met 3-3 gelijkgespeeld tegen Westlandia. Be Quick bleef zevende in de vierde divisie A zondag en Westlandia achtste.

Be Quick kwam halverwege de eerste helft op achterstand door een doelpunt van Sergi Roelevelt. Na 38 minuten kwam Be Quick gelukkig op gelijke hoogte nadat Robbin van Kooten via een Westlandia verdediger raak schoot: 1-1. Vlak voor rust was er een gelukje voor de ploeg uit Zuid Holland toen doelman Robert Smit van Be Quick de bal tegen Roelevelt schoot en het leer in het doel rolde: 2-1.

Na de pauze zorgde Van Kooten in de 68e minuut voor de 2-2 op aangeven van Djarni Leidelmeijer. Maar drie minuten later had Westlandia een hernieuwde voorsprong door een kopbal van Jeremy van Uunen. Roelevelt verstuurde de voorzet: 3-2.

Be Quick wisselde aanvallend door Tiuri Schieving in te brengen. Een doelpunt van invaller Geertjan Liewes werd nog afgekeurd wegens buitenspel. Maar Schieving bleek de gouden wissel, want hij maakte er in blessuretijd 3-3 van.