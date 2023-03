Be Quick 1887 door Hoogeveen uitgeschakeld in districtsbeker

sport

Foto Martin van Dijk. Hoogeveen - Be Quick 1887

Be Quick 1887 is donderdagavond uitgeschakeld in de noordelijke districtsbeker. De uitwedstrijd tegen competitiegenoot Hoogeveen uit de vierde divisie werd met 3-2 verloren. Hoogeveen speelde een groot deel van de wedstrijd met tien man.

Hoogeveen had bij de rust een 2-0 voorsprong door doelpunten van Louis Vijfhuizen en Alex Blekkink. De Groningers kregen kansen via Nilay van der Ploeg, Martijn van Maastrigt en Geertjan Liewes. Vlak voor de pauze kreeg Hoogeveen doelman Renzo Hemmes rood wegens het vloeren van de doorgebroken Liewes.

Be Quick begon meteen te stormen na de pauze, maar kreeg in de 52e minuut de 3-0 om de oren door Justin Benjamins. De Hoogeveen defensie gaf lange tijd geen krimp tot in de slotfase. Liewes tekende na 89 minuten voor de 3-1 en Yoran Cats maakte diep in blessuretijd 3-2. De resterende tijd was te kort om nog een gelijkmaker te forceren, waardoor Hoogeveen de kwartfinale bereikte.