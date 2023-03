BBB en Volt winnen fors in gemeente Groningen, GroenLinks blijft de grootste

nieuws

Volt is blij als ze zien dat ze in de gemeente Groningen fors hebben gewonnen. Foto: Andor Heij

GroenLinks is de grootste partij geworden in de gemeente Groningen bij de Provinciale Statenverkiezingen maar moet wel flink inleveren. BBB en Volt zijn de grote winnaars.

Kiesgerechtigden konden woensdag naar de stembus voor de Provinciale Staten- en de waterschapsverkiezingen. Toen om 21.00 uur de stembussen gesloten werden, en er geteld kon gaan worden, begon op het Provinciehuis het lange wachten. Rond 01.30 uur was de gemeente Groningen uitgeteld. GroenLinks is de grootste partij geworden met 16,1%. Vier jaar geleden werd de partij het grootste met 20,5%. Daarmee levert de partij dus ruim 4% in. Grootste winnaars in de gemeente zijn BBB en Volt. BBB kreeg 10,7% van de stemmen, Volt 7,7. Andere winnaars zijn Groninger Belang, JA21, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden. Grootste verliezer is Forum voor Democratie die van 7,8 naar 1,9% gaat. Ook de VVD en CDA leveren fors in.

Jan Jacob Hilberdink (Volt): “Dit is feest”

Gouke Moes van BBB laat weten erg blij te zijn met de 10%: “Dit is een heel goed resultaat.” Euforie is er bij lijsttrekker Jan Jacob Hilberdink van Volt: “Dit is feest. We halen 7,7% van de stemmen. Je hoopt er een beetje op. We hebben een waanzinnige campagne gevoerd. Veel vrijwilligers hebben zich er voor ingezet. We hebben veel energie gestoken in de online marketing. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Het resultaat overstijgt mijn verwachtingen. We zijn geslaagd in onze missie. Dat BBB zoveel stemmen zou winnen dat had ik niet verwacht. We gaan sowieso hele interessante coalitiegesprekken tegemoet waar wij graag een rol in willen spelen.”

Definitieve uitslag provincie volgt later

Rond 02.00 uur waren vier van de tien gemeenten in de provincie klaar met tellen. De definitieve uitslag voor de provincie wordt donderdag in de loop van de dag verwacht. Het liveblog over de verkiezingen is hier te vinden.

Verslaggever Maarten Siepel sprak met Jan Jacob Hilberdink:

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here