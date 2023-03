Automobilist knalt tegen gevel Oude Kijk in ’t Jatstraat

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt bij een verkeersongeluk in de Oude Kijk in ’t Jatstraat.

Het ongeluk gebeurde rond de klok van 04.00 uur. Een fotograaf vertelt dat de bestuurder uit de bocht is geschoten en tegen een gevel is geknald. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is onbekend, maar wellicht heeft de gladheid een rol gespeeld. Omdat aanvankelijk gedacht werd dat de bestuurder bekneld in zijn voertuig was komen te zitten werden de hulpdiensten massaal naar de binnenstad gedirigeerd.

Bij aankomst bleek de automobilist niet vast te zitten. Wel was de persoon gewond geraakt en is behandeld in een ambulance. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Een bergingsbedrijf heeft de personenauto weggesleept. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.