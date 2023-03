Auto glibbert van de weg op A28

Als gevolg van de gladheid raakte vrijdagochtend een automobiliste in een slip op de A28 vlak voor de afslag naar Eelde en De Punt.

De auto raakte rond 08.30 uur van de weg en kwam naast de rijbaan terecht. De automobiliste bleef ongedeerd en ook achteropkomend verkeer kon de glibberende auto zonder problemen ontwijken.

De auto kon niet op eigen kracht verder en moest worden afgesleept. Daardoor ontstond een aanzienlijke file. De weg is inmiddels weer vrij.

πŸ“ #Haren | Tussen Eelde en Haren is vrijdagochtend een automobiliste als gevolg van de gladheid in een slip geraakt en naast de rijbaan terecht gekomen. Het eenzijdige ongeval zorgde voor een kleine vertraging. Niemand raakte gewond, auto is afgesleept. @RWSverkeersinfo @RWS_NN pic.twitter.com/8xXtkcnO3T

β€” Weginspecteur Jeroen (@WIS_Jeroen1) March 10, 2023