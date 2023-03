Auto belandt in sloot na botsing tussen Westerbroek en Waterhuizen

nieuws

Foto: 112 Groningen

Op de Rijksweg (N860) tussen Westerbroek en Waterhuizen heeft maandagochtend een aanrijding plaatsgevonden tussen twee personenauto’s.

De klap tussen de auto’s was fors. Één van de twee auto’s belandde door het ongeluk in een sloot langs de weg. Zeker één inzittende van één van de auto’s raakte gewond en zat bekneld in het voertuig wat in de sloot belandde. De vrouw werd bevrijd door de brandweer en per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om de inzittenden te helpen. De N860 werd deels afgesloten bij de plek van het ongeluk. De twee auto’s zijn afgesleept door een bergingsbedrijf.