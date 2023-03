ATC’75 zet streep door Halve van Haren: “De ondergrond is te glad en te slecht”

nieuws

Foto: Elin Stil

Atletiek- en trimvereniging ATC’75 uit Haren heeft zaterdagochtend een streep moeten zetten door de 39ste editie van de halve marathon van Haren. De sportvereniging noemt de weersomstandigheden te slecht.

“Ondanks dat het nu prachtig weer is, is de ondergrond te glad”, meldt de organisatie. “Daarnaast heeft het afgelopen nacht gevroren en heeft er opvriezing plaats gevonden waardoor de ondergrond erg slecht is geworden. De verwachting is dat de omstandigheden maar langzaam beter gaan worden. Daarom zien wij uitstellen naar de middaguren niet als een mogelijkheid. Om die reden hebben we moeten besluiten om de Runx Halve van Haren af te gelasten. Wij hopen op jullie begrip voor dit besluit.”

De Halve van Haren bestaat uit een route van 21,1 kilometer die de RunX Halve van Haren wordt genoemd. Daarnaast wordt er een route van 10 kilometer aangeboden onder de naam OnnerRonde. De wedstrijden zijn geliefd omdat de routes het Hondsruglandschap, het Noorderlaarderbos en de Vijftig Bunder aandoen. Jaarlijks trekt het evenement zo’n tweeduizend deelnemers.