Asteroïde scheert zaterdagavond langs de aarde: “Bewolking kan roet in het eten gooien”

Foto: Michel Eising

Een grote asteroïde scheert zaterdagavond langs de aarde. De asteroïde zal met een verrekijker of telescoop te zien zullen zijn.

De ruimtesteen vormt geen gevaar voor het leven op aarde. De asteroïde scheert tussen de aarde en de maan door op een afstand van ongeveer 175.000 kilometer. Het gaat om een groot stuk steen dat tussen de veertig en negentig meter groot is. Daardoor zal de passage goed te zien zijn. Rond 20.50 uur is de asteroïde het dichtstbij. Op de vraag of het vanuit Groningen goed zichtbaar is vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis dat bewolking roet in het eten kan gooien. Kamphuis: “De hele dag hebben we te maken met buien. De activiteit neemt in de avond wel af, maar de bewolking blijft overheersen.”

Mocht de bewolking daadwerkelijk het zicht ontnemen dan zendt de NASA een livestream uit waarbij de passage te zien zal zijn. De NASA laat weten dat de passage van zo’n groot stuk ruimtesteen maar zelden voorkomt, ongeveer eens in de tien jaar. Dezelfde asteroïde zal over drie jaar opnieuw te zien zijn. In 2026 passeert het stuk steen opnieuw de aarde.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. 🌎 While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science. — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 21, 2023