Arriva-treinen in Groningen rijden tijdens zesde stakingsdag

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de zesde van de vijftien afgekondigde stakingsdagen in het streekvervoer rijden de Arriva-treinen in het noorden de normale dienstregeling.

Dat liet Arriva dinsdagochtend weten.

Vakbonden FNV en CNV staken dinsdag en woensdag in het regionale openbaar vervoer. Maar omdat vakbond VVMC deze week niet meestaakt, rijden de treinen in Groningen wel. Het grootste deel van de noordelijke chauffeurs en stewards is lid van deze vakbond.

Hoeveel procent van de bussen van Qbuzz is uitgereden, is niet bekend. Tijdens de afgelopen stakingsdagen reed ongeveer een derde van de buschauffeurs in het noorden uit.