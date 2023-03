Armin van Buuren komt opnieuw naar Groningen: “We gaan er een megafeest van maken”

Op het Hoofdstation is dinsdagavond een lichtprojectie te zien. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Dj Armin van Buuren keert terug naar Groningen. Dat heeft hij dinsdag op zijn Instagram-account bekendgemaakt. Tevens is er dinsdagavond op het Hoofdstation een projectie te zien die de komst van Van Buuren aankondigt.

“Hallo Groningen, ik kom draaien in het prachtige noorden van Nederland”, vertelt Van Buuren in een filmpje op Instagram. “Ik heb er super veel zin in. We gaan er een megafeest van maken.” Tegelijkertijd heeft de dj een website in de lucht gebracht waar mensen op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen rondom het optreden. Want wanneer en waar het precies zal plaats gaan vinden is nog onbekend.

De wereldberoemde dj was vijf jaar geleden het laatst te gast in Groningen. Toen stond hij op het Kingsland Festival in het Stadspark, waar hij samen met Nicky Romero de hoofdact was. Armin van Buuren werd geboren op Eerste Kerstdag 1976. In 2007, 2008, 2009, 2010 en 2012 stond hij op de eerste plaats in de top 100-dj-lijst van DJ Magazine. In Nederland had hij grote hits met ‘In and out of Love’, ‘This Is What It Feels Like’ en ‘Therapy’.