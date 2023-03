Amsterdam Staff Band geeft dit weekend concerten in Groningen

nieuws

Amsterdam Staff Band. Foto: Leger des Heils

De Amsterdam Staff Band, de landelijke brassband van het Leger des Heils, is dit weekend te gast in Groningen. Zowel op zaterdag als op zondag wordt er een concert gegeven.

Zaterdagmiddag is er een open repetitie in het Samponhuis aan de Concourslaan. “Het leuke is dat hier Leger des Heils-muzikanten uit de regio aan mee gaan doen, maar er schuiven ook muzikanten aan van brassbands buiten het Leger des Heils”, laat de organisatie weten. “Zo zullen er leden deelnemen van Hunebrass Assen, Elad uit Muntendam en Heman uit Zuidwolde.” De open repetitie begint om 14.00 en duurt tot 17.00 uur.

Zaterdagavond vindt er een concert plaats in de Korpszaal van het Leger Des Heils aan de Dirk Huizingastraat. Dit concert begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden zijn welkom om het optreden bij te wonen. Zondagochtend om 10.00 uur vindt er op dezelfde locatie een samenkomst plaats, waarbij de Amsterdam Staff Band de muzikale begeleiding zal verzorgen.

De Amsterdam Staff Band bestaat sinds 1962. Olaf J. Ritman is de huidige kapelmeester.

Bekijk hier een concert van de ASB: