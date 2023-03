Als het aan scholieren en mbo-studenten ligt wordt D66 de grootste partij in provincie en gemeente

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Als het aan scholieren in het voortgezet onderwijs en studenten van het mbo ligt, krijgt D66 woensdag de meeste stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen. Dat is dinsdag aan het einde van de middag bekendgemaakt.

De afgelopen twee weken konden scholieren en studenten hun stem uitbrengen. In onze provincie werden er 1.993 stemmen uitgebracht. Het totaal aantal geldige stemmen lag op 1.941. Daarbij gingen verreweg de meeste stemmen naar D66 (15,92%). GroenLinks (13,09%) en BBB (10,25%) volgen op plaatsen twee en drie. De provinciale resultaten wijken daarmee af van het landelijke beeld waar GroenLinks juist de grootste wordt bij de jongeren, op de voet gevolgd door D66, PVV en VVD.

Kijken we op gemeentelijk niveau dan is in de gemeente Groningen D66 eveneens koploper. Ongeveer 18,80% van de jongeren in de gemeente stemde op D66. GroenLinks (13,91%) en VVD (9,60%) volgen op plaatsen twee en drie. In de gemeente werden 1.510 geldige stemmen uitgebracht. De verkiezing werd georganiseerd door ProDemos.

Resultaten provincie Groningen:

Resultaten gemeente Groningen: