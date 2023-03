“Als fractievoorzitter van Student & Stad wil ik dat de nacht onderdeel wordt van het culturele leven”

nieuws

Fractievoorzitter Mirte Goodijk van Student & Stad

In het Stadhuis werd enkele weken geleden vreemd opgekeken toen daar het nieuws was dat Steven Bosch van Student & Stad uit de politiek stapte. Zijn vertrek als aimabel debater werd als een verlies voor de Groningse politiek beschouwd. Mirte Goodijk heeft inmiddels het stokje van Bosch overgenomen.

Hoi Mirte! Bij dit gesprek kunnen we niet om Steven heen, die voor mij als journalist opviel omdat hij altijd bereikbaar was, ook wanneer hij tijdens een vakantie ergens op een berg in het buitenland stond …

“Nou, dan gaat er denk ik heel weinig veranderen want ik zit nu op een berg in Zwitserland, haha. Op 20 februari vond in de fractie de overdracht plaats. Steven is tot vorige week actief gebleven, en nu is daar het moment dat alle seinen op groen staan, en ik definitief het stokje heb overgenomen. En dat is een hele grote eer. Ik heb er ontzettend veel zin in.”

Het lijkt me ergens best wel spannend om ineens als fractievoorzitter te worden benoemd …

“In de geschiedenis van Student & Stad is het wel gebruikelijk dat de fractievoorzitter om de zoveel jaar vervangen wordt. Zelf ben ik vorig jaar in de gemeenteraad verkozen. De gemeenteraadsverkiezingen pakten voor Student & Stad erg goed uit waarbij we van één naar drie zetels gingen. Ik heb dus een jaar mee mogen kijken. Ik heb de afgelopen twaalf maanden heel veel geleerd, waarbij ik ook veel naar Steven heb gekeken hoe hij dingen oppakt. Ik heb het gevoel dat ik op dit moment alles in huis heb om dit te kunnen. Ik heb er, zoals ik al zei, heel veel zin in. Maar inderdaad, het is ook jammer dat Steven weggaat. We zullen hem zeker gaan missen.”

Als fractievoorzitter heb je de mogelijkheid om je stempel te drukken. Je kunt je sterk maken voor een onderwerp waarvan jij vindt dat dit aandacht verdiend. Steven, maar ook zijn voorganger Marten Duit, hebben dit zeer stevig gedaan. Waar ga jij de stempel zetten?

“Ik vind dit een mooie vraag. Ik wil sowieso een stempel drukken op het maatschappelijke vlak om de politiek nog dichter bij de jongeren te brengen. Ik sta soms heel verbaasd te kijken dat ik jongeren ontmoet die geen enkel idee hebben wat een gemeenteraad nu precies doet. En dan leg ik uit dat de gemeente heel veel invloed heeft. Dat het gaat over zaken waar iemand dagelijks mee te maken heeft. Door je stem te laten horen kun je echt iets bereiken. Dat is een punt waar ik mij erg voor in wil zetten.”

Je antwoord klinkt alsof je nog een tweede punt aan wilt snijden …

“Klopt. De komende tijd wil ik het nachtleven in de spotlights zetten. De ontwikkelingen in het nachtleven die baren mij zorgen. We horen verhalen dat het niet veilig is en dat het als niet inclusief wordt ervaren. Als je mij over twee jaar weer spreekt, dan hoop ik oprecht dat Groningen qua nachtleven veiliger en inclusiever is geworden. Waarbij het nachtleven onderdeel is geworden van het culturele leven. Kijk. Als je het hebt over beleidsoptiek cultuur, dan gaat het bijvoorbeeld al heel snel over musea. En dat is belangrijk. Maar ik wil dat de nacht ook onderdeel wordt van de cultuur. Dat we als partij en als raad echt een duidelijke beleidsvisie op dit gebied op tafel kunnen leggen. Dat is mijn streven.”

Je klinkt gepassioneerd. Wilde je van jongs af aan al de politiek in?

“Ik heb heel veel te danken aan mijn docent Maatschappijleer van het RSG Magister Alvinus in Sneek. Deze leraar heeft het debatteren bij mij aangewakkerd door mij de vraag te stellen waarom ik niet eens langs kwam bij een debatclub. Zo is het begonnen. De afgelopen jaren stond ik daarbij altijd aan de zijlijn. Ik hoefde ook niet die hoofdrolspeler te zijn. Op een gegeven moment ben ik hier in Groningen gaan studeren, en ik denk dat ik drie jaar geleden benaderd werd of ik mij niet aan wilde sluiten bij Student & Stad. In de eerste jaren ben ik actief geweest in een denktank waarbij ik over allerlei zaken mee ben gaan denken. Onder aansporing van Steven heb ik meegedaan aan de sollicitatieprocedure voor raadslid. En nu ben ik fractievoorzitter. Ik denk dat mijn docent van het Magister heel erg trots op me zal zijn.”

Tussen de regels door vertel je al een beetje wie je bent. Maar om het compleet te krijgen, wie is Mirte Goodijk?

“Ik kom van oorsprong uit Sneek. Ik heb dus een opleiding gevolgd aan het Magister Alvinus. Na mijn eindexamen ben ik op mijn achttiende verhuisd naar Groningen om hier aan de RUG een studie Internationale Betrekkingen te volgen. Groningen heb ik de afgelopen jaren leren kennen als een hele mooie en geweldige stad. Voor mij is Groningen ook een veilige omgeving waar ik mijzelf heb leren kennen. Groningen is een warm bad waarbij de stad eigenlijk een groot dorp is. En dat is eigenlijk wel bijzonder omdat Groningen toch de zesde gemeente van Nederland is. In Stad heb ik een goed netwerk op kunnen bouwen. En ik ben heel blij dat ik nu in de gelegenheid ben gekomen om iets voor Groningen terug te doen.”

Een Friese die van Groningen houdt …

“Haha, ja. Groningen zit in mijn hart. Als mensen mij zouden vragen of ik mij een Groningse voel of dat ik mijzelf beschouw als een inwoner van Sneek, dan zou ik zeggen dat ik mij inmiddels een honderd procent Groningse voel.”