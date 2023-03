“Al jaren steken we met NLdoet de handen uit de mouwen in Garmerwolde, klusjes zijn er altijd”

nieuws

In en rondom Garmerwolde zijn zaterdag de handen uit de mouwen gestoken. In het kader van NLdoet gingen vrijwilligers aan de slag met diverse klusjes.

“Eigenlijk is het een hele gezellige dag”, vertelt Henk Vliem. “We doen dit al heel wat jaren waarbij we er ook een leuke dag van maken. We beginnen ’s ochtends om 09.00 uur met een kop koffie in dorpshuis De Leeuw. En daarna gaat iedereen aan de slag. Vandaag hadden we rond de twintig vrijwilligers die zich met verschillende klusjes hebben beziggehouden. Er werd gewerkt bij de jeu-de-boulesbaan, bij het dorpshuis, op de ijsbaan en rond het kerkhof. Zo hebben we bijvoorbeeld de leilinden gesnoeid, zijn bij het dorpshuis dakgoten vervangen en is er flink schoongemaakt.”

Winterse weer

Niet alle werkzaamheden konden gedaan worden. “We werden vandaag toch wel wat geplaagd door de slechte weersomstandigheden. Eén van de onderdelen is bijvoorbeeld dat we ook altijd zwerfvuil opruimen langs het Damsterdiep. Dat kon vandaag niet. Wel hebben we afgesproken dat we dit later alsnog gaan oppakken. Er is al geopperd om hier volgende week mee aan de slag te gaan.”

“Iemand kwam aanzetten met een grote pan soep”

Vliem noemt het een mooie dag. “Je komt mensen tegen die je normaal niet of niet zo vaak spreekt. En dat is eigenlijk heel erg leuk hier aan. Daardoor hoor je ook weer andere geluiden en verhalen. De dag is gezellig en ongedwongen. Rond 12.00 uur hebben we de klussendag afgesloten met een lunch. Daarbij kwam er iemand aanzetten met een grote pan soep, iemand anders had eieren gekookt, en weer een ander had broodjes en beleg geregeld. Kortom, helemaal super, en wij kijken dan ook terug op een erg geslaagde dag.”

NLdoet

In Garmerwolde vinden vergelijkbare activiteiten ook in het najaar plaats, waarbij dit gecombineerd wordt met Burendag. NLdoet is een jaarlijks initiatief van het Oranje Fonds dat dit jaar op 10 en 11 maart plaatsvond. In de gemeente Groningen vonden ruim vijftig activiteiten plaats. Verschillende activiteiten moesten vanwege de slechte weersomstandigheden afgelast worden.