Akkoord cao ziekenhuizen, groot deel personeel krijgt komende twee jaar er 15 procent salaris bij

Medewerkers van het Martini Ziekenhuis staken. Foto: Daniëlle Rademaker.

De vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, NVZ, hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de ruim 200.000 medewerkers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Door het akkoord zijn eerder aangekondigde stakingen van de baan.

De partijen zijn het eens geworden over loonsverhogingen. De komende twee jaar krijgt een groot deel van het zorgpersoneel er in totaal 15 procent salaris bij. Dit gebeurt in stappen. Met terugwerkende kracht gaat het salaris per 1 februari 5 procent omhoog. Op 1 december komt er nogmaals 5 procent bij. Op 1 juni volgend jaar krijgen werknemers met de laagste lonen er wederom 5 procent bij. Werknemers in hogere schalen krijgen er dan 2 procent bij en 180 euro. Daarnaast gaat de reiskostenvergoeding omhoog van 8 naar 16 cent per kilometer.

In de nieuwe cao zijn ook afspraken gemaakt over het aanpakken van de hoge werkdruk en het verbeteren van de positie van vaste medewerkers. Zo gaat de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten omhoog waarbij werknemers die zo’n dienst draaien er voor kunnen kiezen of ze uitbetaald willen worden in geld of vrije tijd. Daarnaast krijgt men meer zeggenschap over het werkrooster en over vakanties. De afgelopen periode is er verschillende keren actie gevoerd voor een nieuwe cao, waarbij eerder deze maand uit protest een zondagsdienst werd gedraaid, waardoor alleen spoedeisende hulp beschikbaar was. Vakbondsleden en leden van de NVZ moeten nog wel over het principeakkoord stemmen.

Verslaggever Daniëlle Rademaker maakte eerder een reportage over de acties bij het zorgpersoneel: