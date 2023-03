Agenten treffen vuurwapen en bivakmuts aan bij controle

nieuws

Foto via Politie.nl

Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen aangehouden die in bezit waren van een vuurwapen. Dat meldt de politie op sociale media.

“Wij voerden een onopvallende surveillance uit in de binnenstad”, schrijft de politie. “Daarbij troffen we twee mannen aan die zich verdacht ophielden bij een voertuig. Toen zij ons opmerkten zagen wij dat er door één persoon iets weggegooid werd. Wij zijn daarop op onderzoek uitgegaan waarop we een vuurwapen aantroffen. Vlakbij het vuurwapen troffen wij een bivakmuts aan.”

De beide personen zijn overgebracht naar het politiebureau en zitten nog vast. De politie is een onderzoek gestart.