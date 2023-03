Afrit van Julianaplein naar westelijke ringweg is komend weekend dicht

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Komend weekend is de afrit naar de westelijke ringweg vanaf het Julianaplein afgesloten. Autoverkeer moet dan omrijden via de andere ringwegen of via de afrit bij Hoogkerk.

Tijdens dit weekend wordt er voor het project Aanpak Ring Zuid gewerkt aan de nieuwe verbinding tussen de zuidelijke en westelijke ringweg. De afsluiting heeft te maken met werkzaamheden aan de nieuwe verbindingsboog die op deze plek wordt gebouwd.

Het verkeer heeft komend weekend verschillende opties om toch op de westelijke ringweg te komen. Auto’s vanuit Assen kunnen een ‘rondje ringwegen’ maken (via de zuidelijke, oostelijke en noordelijke ringweg) of via de A7 naar de afrit Hoogkerk rijden, om daar via de Johan van Zwedenlaan en het Hoendiep naar de westelijke ringweg te rijden. Verkeer vanuit Hoogezand wordt sowieso omgeleid via het ‘rondje ringwegen’.

Tegelijk met de afsluiting gaat een andere weg weer open, namelijk de verbindingsweg vanaf de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn naar de westelijke ring.