Afgelasting Halve van Haren betekende ook streep door eerste editie OnnerRonde: “We bleven met koffie en gebak zitten”

Het had zaterdag een feestje moeten worden in Onnen. Tegelijkertijd met de Halve van Haren zou ook de eerste editie van de loopwedstrijd ‘OnnerRonde’ worden gehouden. De weersomstandigheden waren echter te slecht.

“Gisterochtend kregen we het nieuws te horen dat de organisatie een streep had gezet door het evenement”, vertelt Ellen van Ruitenburg. “En eerst dacht ik. Hoe kan dat nou? De zon schijnt. Zo slecht kan het niet zijn. Maar vervolgens kijk je rond en dan zie je al snel dat het de juiste beslissing is geweest. De ondergrond was te slecht en op veel plekken was het gewoon nog glad. Aan het loopevenement zouden honderden mensen deelnemen. Je wilt niet op je geweten hebben dat het dan mis gaat.”

“Koffie, gebak en muziek”

Atletiek- en trimvereniging AVC’75 is de organiserende partij van de Halve van Haren, een hardloopwedstrijd van 21,1 kilometer. Daarnaast werd een route van tien kilometer aangeboden die vanaf dit jaar onder de naam OnnerRonde wordt gehouden. “En daar kwamen wij in beeld”, vult Ruitenburg aan. “Het heeft de naam OnnerRonde gekregen omdat de wedstrijd grotendeels door ons dorp gaat. De afgelopen maanden hebben veel Onnenaren zich aangemeld voor de tocht, en zijn daar voor gaan trainen. Wij hebben toen bedacht dat het dan ook helemaal een feestje moet gaan worden. Op de hoek van de Dorpsweg en de Mottenbrink wilden we een gezellige plek inrichten waar koffie, thee en gebak klaar zou staan. Over de Mottenbrink wilden we een sierlijke boog spannen en er zou muziek aanwezig zijn. En ondertussen wilden we dan de hardlopers aanmoedigen.”

“Volgend jaar voor een herkansing”

En toen kwam daar het bericht van afgelasting: “Wij laten ons in Onnen niet kisten. We dachten, de koffie is er, en het gebak was ook al gehaald. Dus we zijn gewoon op onze plek gaan zitten en we hebben een hele leuke ochtend gehad. We hadden voor vijftig mensen koffie geregeld, en die koffie is er allemaal doorheen gegaan. Veel lopers die mee zouden gaan doen, zijn ook even langs geweest. Het was gezellig, het was leuk, maar helaas wel zonder lopers, haha. Volgend jaar gaan we voor een herkansing, wanneer dit evenement weer plaats gaat vinden.”