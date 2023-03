Aanschuiven in Selwerd voor Turkse en Syrische gerechten: “Opbrengst gaat naar aardbevingsslachtoffers”

nieuws

Foto: Hanneke Wierenga

In wijkrestaurant De Duindoorn in Selwerd hebben zaterdag Syrische en Turkse wijkbewoners de handen ineen geslagen. Er zijn maaltijden gekookt waarmee er geld wordt ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen. Hanneke Wierenga van wijkbedrijf Selwerd spreekt van een succesvolle actie.

Hoi Hanneke! Hoe is deze actie ontstaan?

“Eigenlijk is het direct na de aardbevingen al opgezet. In Selwerd wonen veel mensen van Syrische en Turkse komaf. En er was al snel het gevoel dat er iets moest gebeuren. Je kunt je ook voorstellen dat het verdriet en de paniek groot was in de eerste weken na de aardbevingen. De regio die getroffen is, dat is qua oppverlakte een groot gebied. Door de natuurramp zijn veel verbindingen niet bruikbaar, of werken slecht. Er is heel lang onzekerheid geweest.”

Je bedoelt dat het heel moeilijk is om te achterhalen of vrienden of familie nog in leven zijn?

“Klopt. Even een telefoon pakken en bellen werkt niet meer. Ik sprak zojuist met een meisje die vorige week pas te horen heeft gekregen dat haar vrienden het goed maken. Dat ze nog in leven zijn. Het is voor ons heel moeilijk om het je voor te stellen, maar het is echt gigantisch. Juist die onzekerheid doet veel met mensen. Er zijn de afgelopen weken heel wat tranen gevallen hier in de wijk. Daarom vond men het ook zo belangrijk om iets te kunnen doen. Om iets in beweging te zetten. En we zullen de problemen vandaag niet oplossen, maar we leveren wel een kleine bijdrage in het geheel.”

Foto:





In wijkrestaurant De Duindoorn worden verschillende gerechten aangeboden die door wijkbewoners zijn gemaakt. Foto: Hanneke Wierenga

Want wat jullie vandaag doen is het aanbieden van maaltijden …

“Ja. De voorbereidingen daarvoor zijn gisteren begonnen. Urenlang hebben bewoners in de keuken gestaan om gerechten te maken. Ik heb ook begrepen dat sommigen de hele nacht hebben doorgewerkt. Het zijn allemaal traditionele gerechten geworden uit de Syrische- en Turkse keuken. En die gerechten bieden we vandaag aan in het restaurant. Vanmiddag was er een lunch, daarna waren er tussendoortjes en nu staat er een diner op het programma. Ik zal je eerlijk zeggen dat het er ontzettend lekker uit ziet. Mensen die langs komen mogen zelf bepalen hoeveel ze voor een gerecht willen betalen.”

Het klinkt ook gezellig druk bij jou op de achtergrond …

“Dat is het zeker. Er is ook al royaal gedoneerd. En het klopt dat veel mensen uit de buurt op deze oproep hebben gereageerd en hier vandaag een hapje komen eten. En mensen zijn ook nog steeds welkom. We zijn tot vanavond 20.00 uur geopend. Dus iedereen die het leuk lijkt om nog even langs te komen is van harte welkom. En je mag het hier komen opeten, maar je mag een gerecht ook meenemen naar huis. De hele opbrengst gaat uiteindelijk naar het getroffen gebied. Dat gebeurt met inzet van de persoonlijke contacten die mensen in Selwerd hebben in de getroffen gebieden.”

Hoeveel geld er met de actie is opgehaald is op dit moment nog onbekend. Het wijkrestaurant is te vinden aan de Duindoornstraat 91.