Aanpak Ring Zuid: “Verkeer in en rond Stad helemaal vast door spoedreparatie N7”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Verkeer in en rond Groningen ondervindt dinsdag aan het einde van de middag flinke overlast van de gevolgen van een spoedreparatie op de zuidelijke ringweg. Dat meldt Aanpak Ring Zuid.

“Het verkeer in en rond Groningen staat helemaal vast”, meldt Aanpak Ring Zuid. “De oorzaak is een spoedreparatie die wij uitvoeren op de zuidelijke ring ter hoogte van DUO. Op de N7, bij Groningen-Helpman in de richting van Westerbroek, is een rijstrook minder.” Nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl meldt dat het verkeer op verschillende wegen helemaal vaststaat. Dit geldt onder andere voor de Paterswoldseweg en de Parkweg.

Aanpak Ring Zuid meldt dat de reparatie in het begin van de avond is afgerond.

