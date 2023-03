Aanleg nieuwe riolering in West-Indische buurt officieel begonnen; wijk krijgt ook meer en diverser groen

Foto via Gemeente Groningen

De aannemers zijn al een paar dagen bezig, maar donderdagmiddag was het officiële begin van de vervanging van de riolering in de West-Indische buurt. De gemeente grijpt de werkzaamheden aan om ook meer groen in de straten aan te brengen.

Wethouder Mirjam Wijnja gaf donderdagmiddag het startsein aan de kop van de Oosterhamriklaan bij de Soendastraat.

De plannen voor de vergroening van de straten, die samengaat met rioleringswerkzaamheden, zijn al een paar jaar in de maak. Wijkbewoners konden meedenken over de werkzaamheden en hebben daarmee meegewerkt aan de ontwerpen voor de vergroening. Op verzoek van de bewoners komen er twee omheinde hondenspeelvelden en een grotere diversiteit aan planten. Verder komen er extra fietsenstallingen en twee tijdelijke busdrempels op de Oosterhamriklaan.

Daarnaast worden op het Soendaplein stenen in parkeerstroken vervangen door zogenaamd grasbeton en maakt een strook asfalt plaats voor gras, kruiden, bloemen, hagen en bomen. Daarnaast wordt in een deel van dit gebied het regenwater afgekoppeld van het riool en naar zogenaamde ‘wadi’s’ geleid. Zo blijft schoon water in de grond zitten en hoeft het niet onnodig gefilterd te worden in een rioolwaterzuivering.

Het afgelopen jaar is een deel van de riolering al zonder te graven gerenoveerd. De rest wordt nu uitgegraven en vervangen. Volgend jaar zomer moet het rioleringsproject klaar zijn.