Aanleg mountainbike skillspark van start

nieuws

Foto: Pixabay (CC 0.0)

De aanleg van het montainbike skillspark in Meerstad gaat deze vrijdag van start. Wethouder Inge Jongman van Sport verricht om 15.30 uur het officiële startschot.

Het park is een initiatief van een groep mountainbikers en wordt in samenwerking met de gemeente Groningen en Bureau Meerstad gerealiseerd. Het wordt een uitdagend parcours met hoogteverschillen, haarspeldbochten en andere obstakels.

De fractie van D66 diende in 2016 al een motie in om een mountainbikeroute aan te leggen. Dit kreeg steun in de raad. Het heeft dus jaren geduurd, maar nu is het dan zover.