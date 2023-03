Aanleg mountainbike skillspark van start: ‘Wat moois van maken om mountainbiken op de kaart te zetten’

nieuws

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Het heeft bijna zes jaar geduurd, maar vrijdagmiddag was het dan toch zover: De aanleg van het mountainbike skillspark in Meerstad is officieel begonnen.

Wethouder Inge Jongman gaf het startsein voor de aanleg van het mountainbikeparcours met hoogteverschillen, haarspeldbochten en andere obstakels.

Een groep enthousiaste mountainbikers kwam in 2017 met het initiatief voor het park. Na jaren van overleg en planning ondertekenden de initiatiefnemers, Bureau Meerstad en de gemeente Groningen al een intentieverklaring voor het mountainbike-skillspark, maar een definitieve plek kwam er lang niet. Het parcours wordt nu aangelegd tussen de Driebondsweg en de nieuw aan te leggen Meerstadlaan, zodat het Driebondsbos behouden kan blijven.

Stichting MTB Skillspark Meerstad is blij dat de bouw nu eindelijk van start kan gaan: “Het skillspark wordt een plek waar je zowel aan je conditie als aan je vaardigheden kan werken op de mountainbike, zonder dat je ver hoeft te rijden. Wij dragen graag een steentje bij om hier wat moois van te maken en het mountainbiken op de kaart te zetten!”

De verwachting is dat het park rond de zomer klaar is en de komende tien jaar gebruikt kan worden.