Aangifte tegen Vindicat-studenten die levende ganzen hielden in studentenhuis voor ontgroening

Foto: Joris van Tweel

Zeker twee dierenwelzijnsorganisatie gaan aangifte doen tegen de studenten die afgelopen zaterdag werden geschorst door studentenvereniging Vindicat, omdat ze levende ganzen vasthielden in hun huis. De dieren werden gehouden in het huis (waar ook een hakenkruis op de muur zat) voor een ontgroeningsgrap.

Dat melden DvhN, Stadsblog Sikkom en RTV Noord maandagmiddag.

De studenten kunnen mogelijk een dagvaarding verwachten rond het incident, omdat de Ganzenbescherming Nederland en het Comité Dieren Noodhulp aangifte gaan doen tegen de studenten. Ook de Dierenambulance Groningen overweegt aangifte te doen.

Zaterdagochtend meldde een buurtbewoner aan het stadsblog dat er een gans in het studentenhuis werd gezien, in een kamer met een groot hakenkruis op een muur. De Dierenambulance haalde dezelfde dag nog twee levende ganzen uit het studentenhuis. De angstige dieren, die in het huis ook nog eens kapotte veren opliepen, waren volgens de Dierenambulance bedoeld om een ontgroeningsstunt uit te halen: de ganzen moesten kamers van de eerstejaarsstudenten onder poepen.

Vindicat schorste het huis van de vijf of zes betrokken studenten dezelfde dag nog en distantieerde zich van het gedrag van haar leden. De studenten hebben volgens Vindicat spijt van de actie. De Vindicat-leden zouden daarnaast niet verantwoordelijk zijn voor het hakenkruis en de Davidsster op de muren. Die zouden tevoorschijn zijn gekomen toen de kamer werd leeggehaald. Het corps laat daarnaast weten dat de studenten hebben aangeboden vrijwilligerswerk te willen doen bij de dierenambulance.