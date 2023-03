A28 zaterdag en zondag dicht richting Assen; afsluiting is eerste van drie weekenden

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

De A28 komend weekend dicht voor het verkeer richting Assen. De afsluiting is de eerste van drie opeenvolgende weekenden waarin de snelweg dicht is op dit traject.

De afsluiting geldt vanaf het Julianaplein tot aan de afrit Groningen-Zuid en is telkens van vrijdagavond 22.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur. Tijdens de drie komende weekenden is ook een deel van de zuidelijke ringweg dicht. De weg is afgesloten vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de Europaweg, voor het verkeer richting het Julianaplein. De toerit vanaf de Europaweg naar de zuidelijke ringweg is wel open.

Naast komend weekend geldt de afsluiting ook tijdens de weekenden van 24-27 maart en 31 maart-3 april. Aannemerscombinatie Herepoort gaat tijdens de afsluitingen onder meer lichtmasten en verkeersborden plaatsen en nieuw asfalt aanbrengen.

Er zijn tijdens de drie komende weekenden een aantal omleidingsroutes. Verkeer uit de richting Drachten rijdt om via de Laan Corpus den Hoorn. Vanaf de zuidelijke ringweg rijdt je via het Julianaplein naar de rotondes bij Stadspark en daarna via de Laan Corpus den Hoorn naar de A28 (blauwe route). Vanuit het centrum wordt het verkeer omgeleid via de Paterswoldseweg en de Laan Corpus den Hoorn.