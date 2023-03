Technisch manager Hamstra uit Groningen vertrekt bij Ajax

sport

Gerry Hamstra - Foto via Ajax

Gerry Hamstra (52) vertrekt als technisch manager bij Ajax. De Groninger (oud-speler Oranje Nassau, FC Lewenborg, Hellas VC en GRC Groningen) neemt volgens De Telegraaf verantwoordelijkheid voor de aanstelling van de inmiddels ontslagen Alfred Scheuder en mislukte transfers tijdens de zomer.

Hamstra volgde in 2021 Marc Overmars op, nadat hij opstapte vanwege wegens grensoverschrijdend gedrag. Volgens De Telegraaf werd dat geen succes. Hamstra zou daar zijn conclusies uit hebben getrokken.

Hamstra kwam in 2021 over van sc Heerenveen, waar hij ook technisch manager was. Daarvoor werkte hij bij Vitesse in de jeugdopleidingen, nadat hij in 2008 werd ontslagen bij FC Emmen als hoofdcoach vanwege tegenvallende resultaten.