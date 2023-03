Onhandig geplande werkzaamheden maken fietsenstalling Grote Markt bijna onbereikbaar

nieuws

Foto: Benni Leemhuis

De fietsenstalling aan de Grote Markt was maandagochtend vrijwel onbereikbaar. De ingang aan de Oude Ebbingestraat werd afgesloten vanwege werkzaamheden, maar volgens meerdere Stadjers was de alternatieve ingang aan de Stalstraat moeilijk of praktisch niet te gebruiken.

De afsluiting van de ingang aan de Oude Ebbingestraat was een geplande afsluiting. Werkzaamheden aan het Groot Handelshuis (de voormalige V&D) is daar de reden voor. Maar meerdere Stadjers lieten via Twitter weten dat ook de andere ingang, die normaal via de Rode Weeshuisstraat en de Stalstraat te bereiken is, maandagochtend vrijwel onbereikbaar is.

Volgens GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis was de fietsenstalling nog te bereiken vanaf de Oude Boteringestraat, maar van de Oude Ebbingestraat wordt het al een stuk lastiger: “Fietsers kunnen er langs, maar moeten wel meestal wel afstappen en een stukje lopen. Het is te doen, maar volgens mij is dit toch niet een erg handige combinatie.”

De gemeente laat maandagmiddag weten dat het probleem slechts van korte duur is: “De straat lag maandag inderdaad open, maar dinsdag is het werk klaar. Dan is de ingang aan de Stalstraat weer goed bereikbaar.”

Als de Ebbingeingang van de fietsenstalling Grote Markt dicht is ivm werkzaamheden, waarom had dan niet even gewacht kunnen worden met het openbreken van de Rode Weeshuisstraat @gem_groningen? Nu is de ingang aan de Stalstraat ook heel slecht bereikbaar. @050fietsstad? pic.twitter.com/UiqkIuvNyg — 🇺🇦Benni Leemhuis (@bennileemhuis) March 13, 2023

Echt niet te doen om je fiets op dit moment in fietsenstalling Grote Markt neer te zetten. Vrijwel alle toegangswegen liggen open en staan vol met busjes en auto’s. Parkeer je fiets ergens anders. https://t.co/RCsyXZ3TFS — Thijs Havinga 🇺🇦 (@DeThisis) March 13, 2023