Vijf jaar na opening publiceert Forum boek over het Forum

Foto: Johannes Rienks

In het Forum vindt donderdag 30 maart om vier uur ’s middags de boekpresentatie plaats over het Forum in het Forum.

Het boek over het forum is samengesteld, omdat er zoveel bezoekers waren die zich afvroegen of er een boek was over het gebouw. Dit kwam volgens Elzo Dijkhuis, de projectmanager, ook omdat ze zoveel prijzen wonnen. “Het Forum is zo divers en rijk. We vonden dat het boek hetzelfde moest uitstralen. Daarom hebben we verschillende auteurs verzameld die allemaal een andere blik op het gebouw hebben”, vertelt redacteur Erik Dorsman.

Nog geen smartphones

“Toen we begonnen met nadenken over dit gebouw waren er nog geen smartphones”, zegt Dorsman. “Gedurende het hele traject is dit omgeslagen.” De hoeveelheid beeld dat nu beschikbaar is om zo’n boek te maken is schrikken, want je krijgt archieven voor je te zien met letterlijk duizenden beelden.

Feestelijke presentatie

Ruim twintig jaar werd er in Groningen gewerkt aan de oostzijde van de Grote Markt, met het Forum als cultureel hart van de transformatie. In opdracht van de gemeente ontwierp het Amsterdamse NL Architects een nieuw type gebouw. Om dit te vieren komen een aantal gasten vertellen over de ontwikkeling van het gebouw en het ontwerp. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandels en via de winkel in het Forum.

Erik Dorsman en Elzo Dijkhuis waren te gast in de OOG Ochtendshow: