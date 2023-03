Vereniging voor visuele beperking viert tienjarig jubileum

oogochtendshow

Foto: Zoetnet via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Oogvereniging Groningen en Drenthe organiseren op zaterdag 25 maart een feestelijke middag in Groningen wegens het tienjarig jubileum. Deze vereniging zet zich in voor blinden en slechtzienden.

Op het programma staat een optreden van cabaretière Charlotte Glorie. Zij zal ingaan op de gebeurtenissen die voor blinden en slechtzienden herkenbaar zijn. Daarnaast komt paralympisch triatlete en roeister Joleen Hakker vertellen over haar carrière.

De sportieve kant

“We willen ook duidelijk maken dat je met blind- en slechtziendheid goed kunt leven, ook al is het een hele ommekeer in je leven”, vertelt Geert de Breucker van de Oogvereniging. Daarom gaan ze het onder andere hebben over sporten met een visuele beperking.

Verbinding en opluchting

De Oogvereniging brengt mensen bij elkaar die blind of slechtziend zijn. Door ervaringen en tips uit te wisselen, ontdekken ze wat er allemaal mogelijk is als je een visuele beperking hebt. Slechtzienden hebben vaak het gevoel dat ze de enige slechtziende zijn in hun omgeving. Als ze voor het eerst in contact komen met de Oogvereniging zijn ze opgelucht wanneer ze merken dat ze niet de enige zijn. Daarnaast hoeven ze voor het eerst niet uit te leggen aan anderen dat ze slechtziend zijn.

De feestelijke middag vindt plaats in de concertzaal van VRIJDAG Muziekschool in het centrum van Groningen. De deuren gaan open vanaf 13.40. De middag eindigt om 17.00 uur. Deze middag is voor leden van de Oogvereniging en hun begeleider/partner gratis. Niet-leden betalen € 10,00 en aanmelden kan via e-mail: groningen@oogvereniging.nl

Het interview van Geert de Breucker in de OOG Ochtendshow is hier te beluisteren: