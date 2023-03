Sporten met een lichamelijke beperking tijdens ‘Unieke Sport Dag’

oogochtendshow

Foto: Alesia Kozik via Pexels

Op zaterdag 25 maart vindt de eerste Unieke Sport Dag plaats in het Beatrixoord in Haren. Daarnaast gaat het project Matchpoint Sportmaatje van start.

Iedereen met een beperking die graag een keer een sporthulpmiddel of sport wil uitproberen is welkom tijdens deze gratis middag. Er zijn verschillende sportorganisaties aanwezig die zich richten op sporten voor lichamelijk gehandicapten. In totaal zijn er zes sporten die de bezoekers kunnen uitproberen. “Mensen met een lichamelijke beperking willen vaak sporten, maar ze weten niet wat ze willen doen”, legt Wollerich uit. Ze is beweegcoach en mede-organisator van het sportevenement.

Project Matchpoint Sportmaatje

Tijdens de sportdag gaat het project Matchpoint Sportmaatje van start. “Dit idee is ontstaan doordat revalidanten veel aan het sporten waren tijdens de revalidatie. Het zou mooi zijn als deze mensen blijven sporten. Soms hebben ze daar extra hulp bij nodig. Wij zoeken dus vrijwilligers die willen sporten met iemand met een beperking”, vertelt Wollerich. Als je je aan wilt melden als vrijwilliger kan dat via de website

Sporthulpmiddelen uitproberen

De Unieke Sport Dag vindt plaats van 12.00-15.00 uur en is kosteloos te bezoeken. Aanmelden via de website www.unieksporten.nl is gewenst, zodat er rekening gehouden kan worden met het aantal bezoekers. Het is via deze organisatie ook mogelijk om een paar maanden een sporthulpmiddel uit te proberen, zoals een sportrolstoel. Het interview van Ellen Wollerich in de OOG Ochtendshow is hier te beluisteren: