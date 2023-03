Landelijk gebied Groningen speeltuin voor ondermijnende criminelen door gebrek aan handhaving

nieuws

Foto: Hennepteam Politie Groningen

Het landelijke gebied van Groningen heeft meer personeel, geld en onderlinge samenwerking nodig om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Dat blijkt uit het rapport ‘Ondermijning in het Ommeland’, wat vrijdagmiddag werd gepresenteerd.

Het rapport werd gemaakt door vier onderzoekers, in opdracht van de negen Groningse gemeenten buiten de gemeente Groningen. Over de gemeente Groningen werd vorig jaar al een vergelijkbaar rapport gepubliceerd. Burgemeesters Schuiling (Groningen) en Sloots (Stadskanaal) namen het rapport vrijdagmiddag in ontvangst in The Market Hotel aan de Grote Markt.

‘Anoniem, dunbevolkt gebied met wantrouwen naar overheid’

Uit het rapport blijkt dat het uitgestrekte, anonieme gebied van het Groningse Ommeland, in combinatie met wantrouwen tegen de overheid, armoede en veel risicobedrijven (autobedrijven, transportbedrijven en havens) een ideale plek is waar criminelen voor illegale activiteiten gebruik maken van legale bedrijven en diensten. “Criminele netwerken leiden in het Ommeland een leven met raakvlakken naar de tv-serie Hollands Hoop”, schrijven de onderzoekers. “ In de anonimiteit van een dunbevolkt gebied, waar de verafschuwde overheid bepaald niet snel wordt getipt, blijven bijvoorbeeld hennepkwekerijen lang of helemaal verstopt.”

De criminaliteit die de ondermijning voedt, is volgens de onderzoekers vrijwel gelijk aan die van de stad. Drugshandel, hennepteelt en vastgoed vormen de top drie wat betreft ondermijning. Volgens de onderzoekers is de hennepteelt daarbij cruciaal, want de teelt op het platteland vindt in een stad als Groningen direct een grote afzetmarkt. Daarnaast is er veel gelegenheid tot smokkel van drugs, door de havens en het uitgebreide transportnetwerk.

Net als in de stad boeren ook criminele pandjesbazen goed in het landelijke gebied. Maar waar in de stad vaak studenten worden gehuisvest in de criminele onderpanden, zijn dat buiten de Stad vaak arbeidsmigranten. Daarnaast is het aandeel van de ‘digitale misdaad’ relatief groot in het landelijke gebied van Groningen.

Meer mensen en geld nodig, Stad en Ommeland moeten meer samenwerken

De bovengenoemde factoren maken het voor handhavers moeilijk om grip te krijgen op de problematiek. Met name een tekort aan personeel en middelen maken dit erger. Zowel bij de politie als bij de gemeenten is te weinig mankracht om een vuist te maken tegen de ondermijnende criminaliteit.

Daarom is de opdracht simpel: meer politieagenten, meer boa’s en andere ambtenaren die zich alleen maar met de ondermijnende criminaliteit bezighouden. De mensen die de gemeente daar zelf voor aan kan stellen, moeten daarom rechtstreeks uit de gemeentekas worden betaald.

Verder moet er intenser worden samengewerkt tussen de gemeentes, met name op het zogenaamde bibob-beleid. Zo kunnen criminelen niet meer zomaar vergunning aanvragen binnen een gemeente, zonder dat deze gemeente weet met welke mogelijke criminele ondermijner ze te maken krijgen. Dat moet, mogelijk via de provincie, worden aangejaagd.