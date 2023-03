D66: gemeente moet zich inzetten voor Ronald McDonald Huis

nieuws

D66 in Groningen roept het gemeentebestuur op om zich in te zetten voor het logeerhuis Ronald McDonald in de stad.

Groningen kan de komende jaren een extra grote instroom van ouders en verzorgers verwachten. Dit is een logisch gevolg van het kabinetsbesluit dat de kinderhartcentra van Groningen en Rotterdam blijven bestaan. Het Ronald McDonald Huis geeft, op de top van hun capaciteit te zitten en dat uitbreiding van het aantal logeerplekken noodzakelijk is.

Dit brengt meerdere vraagstukken met zich mee, zoals de locatie, vergunningen en financiering. D66 Groningen roept het college daarom op om samen met het Ronald McDonald Huis en andere betrokken partijen alles in gang te zetten wat nodig is om in 2025 klaar te staan voor een grotere groep ouders en verzorgers.

D66 raadslid Mirjam Gietema zegt: “Nu we weten dat het hart hier blijft kloppen moeten we vooruit kijken en ervoor zorgen dat er voldoende plek is voor ouders en verzorgen die dicht bij hun zieke kind willen slapen.” Het Ronald McDonald Huis werkt op dit moment een aantal scenario’s uit. Gietema: “We zijn een gastvrije regio en zien daarom graag dat het het college, waar nodig, actief meedenkt over de scenario’s die het Huis faciliteert als het aankomt op de uitvoering hiervan.”