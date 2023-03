43 Paar vrouwenschoenen op Grote Markt: “Femicide moet worden uitgebannen, we starten in Groningen”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Grote Markt stonden woensdag 43 paar vrouwenschoenen. Het gaat om een actie van verschillende politieke partijen waarbij er aandacht wordt gevraagd voor de moord op vrouwen.

Jaarlijks worden er in Nederland gemiddeld 43 vrouwen om het leven gebracht door een ex, partner of vanuit een andere relatie-constructie. Groningen heeft de discutabele eer om deze ranglijst aan te voeren als regio waar de meeste vrouwen per hoofd van de bevolking worden vermoord. Fractievoorzitter Els van der Weele van de PvdA: “De problematiek van geweld tegen vrouwen en meisjes is ook in 2023 onverminderd hoog. Ondanks dat we sinds jaar en dag de aanpak van stalking en huiselijk geweld ontwikkelen en verbeteren blijven meldingen van geweld tegen vrouwen stijgen en wordt de problematiek heftiger en ingewikkelder. Soms met de dood tot gevolg.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen: “De kans dat een vrouw wordt vermoord door haar partner is negen keer zo groot dan dat zij wordt omgebracht door een vreemde”

Escalatie van huiselijk geweld vormt vaak ook een vast patroon. Het is belangrijk om dit te herkennen. Maar dit is lastig omdat er te weinig aandacht is voor de problematiek. Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Wat ons betreft kan er niet voldoende aandacht zijn voor femicide, in bijna alle gevallen wordt de moord gepleegd door mannen die het eind van de relatie niet accepteren. Hoe kunnen vrouwen hulp vragen voordat het misgaat. Dat vangnet moeten we willen creëren.” Yaneth Menger van Stadspartij 100% Groningen vult aan: “De kans dat een vrouw wordt vermoord door haar partner is negen keer zo groot dan dat zij wordt omgebracht door een vreemde. Laat dat even inzinken. Zolang we dit blijven ontkennen, kunnen we dit grote maatschappelijke probleem niet goed aanpakken. We moeten stoppen met het accepteren dat huiselijk geweld onderdeel uitmaakt van onze samenleving.”

Pamflet

De actie vindt woensdag op Internationale Vrouwendag plaats. Behalve 43 paar vrouwenschoenen op de Grote Markt zijn er door de raadsleden ook pamfletten uitgedeeld aan het publiek en ging men in gesprek. Rond het middaguur werd een pamflet aangeboden aan wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Zorg en Veiligheid. Op het pamflet staan een aantal actiepunten benoemd die de wethouder richting moeten geven hoe de problematiek aangepakt kan worden.

OOG Tv sprak afgelopen zondag uitgebreid met Els van der Weele van de PvdA over dit onderwerp. Het artikel hierover is op deze pagina te vinden.