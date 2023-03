Eerste helft | Dramatische start voor FC Groningen

sport

FC Groningen gaat vanavond op bezoek bij AZ. In Alkmaar moeten de Groningers resultaat boeken om bij te blijven met FC Emmen, die eerder dit weekend wonnen van Excelsior. Volg het duel hier live vanaf 20.00 uur.

Stand: 1-0

4’ 1-0 AZ.. Een wereldgoal. Jesper Karlsson haalt uit van afstand en verschalkt Verrips. De doelman stond niet goed gepositioneerd.

1’ Er is afgetrapt in het AFAS stadion! FC Groningen speelt in het derde tenue.

Opstelling AZ: Ryan, Hatzidiakos, Kerkez, Reijnders, Odgaard, Clasie, Pavlidis, Karlsson, Mijnans, De Jong, Goes

Opstelling FC Groningen: Verrips, Van Gelderen, Blokzijl, Balker, Willems; Duarte, Hove, Suslov; Van Bergen, Pepi, Manu

Scheidsrechter: Pol van Boekel