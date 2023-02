‘Zondag in de middag ruimte voor de zon, komende week koudere nachten’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De zon krijgt de komende week flink wat ruimte. Daarbij verlopen de nachten koud waarbij het tot enkele graden vorst gaat komen.

Op zondag staat er een matige wind uit noordoostelijke richting. In de ochtend is er nog wat bewolking, maar al snel zal de zon zich laten zien. Het blijft droog en het wordt 4 of 5 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt grotendeels helder waarbij het tot twee of drie graden vorst kan komen. Op maandag krijgt de zon alle ruimte. Wellicht dat er in de late middag wat bewolking gaat ontstaan. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 6 graden.

Op dinsdag en woensdag zijn de veranderingen klein. Op dinsdag is er kans op wat bewolking, op woensdag krijgt de zon weer alle ruimte. Maximumtemperaturen liggen rond de 6 of 7 graden, in de nachten vriest het licht waarbij de minimumtemperatuur op -4 graden kan komen te liggen.