Zoeken naar het noorderlicht: “Zojuist zag ik een groene waas, dat moet het zijn”

Het noorderlicht gezien vanaf De Westhoek. Foto: Rodrigo Veenstra : facebook.com/rodrigo.veenstra

Een glimp opvangen van het noorderlicht. Waar het zondagavond al tot diverse mooie foto’s en filmpjes leidde, zijn maandagavond ook flink wat mensen onderweg om het zeldzame fenomeen in Nederland op de gevoelige plaat vast te leggen.

“Wij zijn weer teruggegaan naar huis”, schrijft Marijn die vanuit Stad in de richting van Zuidhorn was gereden. “Het is helaas te bewolkt boven Groningen waardoor we besloten hebben om terug te gaan.” Robbert uit Groningen had meer geluk: “Ik ben naar het noordelijkste puntje van de provincie, bij de Eemshaven, gereden. Ik heb wat foto’s gemaakt, en op een gegeven moment zag ik een groene waas aan de noordelijke hemel. Nu is dat vrijwel weer volledig verdwenen. Dat moet het noorderlicht zijn. Dat kan niet anders.” De fotograaf spreekt ook van veel drukte: “Op deze plek heb je in de avonduren niks te zoeken. Nu is het hier gewoon druk.” Maar ook dichter bij huis lukte het om het poollicht te zien.

Noorderlicht

Noorderlicht, ook wel poollicht genoemd, ontstaat als elektrisch geladen deeltjes van de zon via de noord- of zuidpool van de aarde binnendringen in de dampkring. Die elektrisch geladen deeltjes, protonen en elektronen, worden bij grote zonneactiviteit in de ruimte geslingerd: een zonnestorm oftewel Coronal Mass Ejection. Zondagavond bereikte een zonnevlam de aarde waardoor er een geomagnetische storm ontstak. Dit leidde dat het noorderlicht op diverse plekken kon worden waargenomen. Het KNMI verwacht dat het noorderlicht ook de komende dagen te zien zal zijn.”

Bewolking

Ook op andere plekken in het land wordt maandagavond het noorderlicht gezien. Het noorden wordt daarbij echter geplaagd door bewolking. De Waddeneilanden, met uitzondering van Ameland en Schiermonnikoog, en Noord-Holland lijken de beste papieren te hebben om het fenomeen te aanschouwen. Dat blijkt ook uit reacties op sociale media. Bij Egmond aan Zee hebben zich tientallen mensen op het strand verzameld. Op Twitter wordt gemeld dat ook vanaf het strand bij Katwijk het verschijnsel goed is te zien.

Heb ik hier het noorderlicht te pakken? Ik heb de intensiteit van de kleuren van de foto verhoogd. Vanuit Leek (Groningen) #noorderlicht #auroraborealis pic.twitter.com/Zb6gdisJcx — Esther (@schrage_esther) February 27, 2023

Noorderlicht , Egmond aan zee pic.twitter.com/4q2vYNl1gh — Mickey ik doe iets met ogen 🤓🥸👀👁 (@Mickey83690201) February 27, 2023