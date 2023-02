Zeven partijen waterschapsverkiezingen hebben geen kandidaten uit gemeente Groningen

nieuws

Foto: Robert Wieringa voor Waterschap Noorderzijlvest

Vijf partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen in het gebied van Hunze en Aa’s hebben geen kandidaten uit de gemeente Groningen op hun lijst staan. Bij partijen in het Noorderzijlvest-gebied gaat het om twee partijen.

Bij Hunze en Aa’s komen in totaal elf kandidaten uit de gemeente Groningen. De meeste ‘Groningers’ staan op de lijst van Water Natuurlijk. Dit is tegelijkertijd ook de langste lijst met daarop achttien kandidaten. De fracties van 50Plus, BBB, BVNL, Groninger Belang en Water in Bedrijf hebben geen kandidaten uit de gemeente. Voor BBB is dat opmerkelijk omdat zij met de één-na-langste lijst komen met daarop de namen van zestien kandidaten.

Bij Noorderzijlvest komen er 85 kandidaten uit de gemeente Groningen. Student & Water is de lijst met de meeste kandidaten uit de gemeente: 36. De partij met de meeste kandidaten is Water Natuurlijk. 50Plus en ChristenUnie hebben geen kandidaten uit de gemeente. De waterschapsverkiezingen voor zowel waterschap Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest vinden plaats op 15 maart.