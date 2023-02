Zaterdag wederom cruciaal duel FC Groningen: thuis tegen Excelsior (update)

sport

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen speelt zaterdagmiddag opnieuw een cruciaal duel, wederom in de Euroborg. Tegenstander is het Rotterdamse Excelsior, dat op de vijftiende plaats staat met 20 punten; FC Groningen heeft slechts 13 punten en staat voorlaatste.

Voor dit duel kan trainer Dennis van der Ree beschikken over de nieuwste aanwinst, linkerverdediger Jetro Willems. De 22-voudig international staat niet in de basis, want hij kan maximaal een half uur spelen. De basisopstelling is waarschijnlijk dezelfde als die van vorige week tegen FC Emmen. Van der Ree verwacht tegen Excelsior eenzelfde spelbeeld als vorige week tegen de Drentse club: “Excelsior laat zich doorgaans inzakken en wordt gevaarlijk via counters, waarbij ze de beschikking hebben over veel snelheid voorin. Daarop zullen we bedacht moeten zijn.”

Middenvelder Laros Duarte keer na een langdurige blessure terug op het wedstrijdformulier. Hij begint op de bank, evenals de weer herstelde Luciano Valente. Paulos Abraham ontbreekt de komende periode. Hij is vrijdagochtend geopereerd aan zijn knie, nadat zijn fysieke klachten bleven aanhouden. De verwachting is dat de Zweedse aanvaller in de slotfase van het seizoen nog een rol kan gaan spelen.

Het duel in de Euroborg begint zaterdagmiddag om 16.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.