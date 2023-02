‘Woensdag veel zon, komende dagen meer bewolking en kouder’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De zon zal de komende dagen steeds vaker moeten gaan strijden met de bewolking. De temperatuur doet de komende dagen een stapje terug, waarbij er na het weekend winterse buien mogelijk zijn.

Woensdag begint de dag met de kans op mist. Al snel komt de zon tevoorschijn. In de middag kan er wat bewolking ontstaan. De wind komt uit het oosten en is zwak. De maximumtemperatuur ligt rond de 6 of 7 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt helder waarbij er kans is op lichte vorst. Donderdag begint de dag opnieuw met de kans op mist. De zon is al snel weer aanwezig, maar zal meer strijd moeten leveren met de bewolking. Het wordt 5 of 6 graden.

Op vrijdag zijn de veranderingen klein. Bewolking en zon wisselen elkaar af. Het blijft droog. Het wordt 7 of 8 graden. In het weekend komt de maximumtemperatuur rond de 5 graden te liggen. De bewolking overheerst en van tijd tot tijd valt er regen. In de nacht van zaterdag op zondag kan de regen overgaan in sneeuw.