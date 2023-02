Winkeldief na achtervolging overmeesterd

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Beveiligers hebben zaterdagmiddag na een achtervolging een winkeldief overmeesterd. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De diefstal vond plaats in een kledingwinkel aan de Herestraat: “De dief ging er daarna vandoor in de richting van het Hoofdstation”, vertelt Wind. “Beveiligers zagen het gebeuren en konden heel snel de achtervolging inzetten. Daarbij was een omstander zo vriendelijk om zijn fiets beschikbaar te stellen. Op de Ubbo Emmiussingel kon de winkeldief aangehouden worden. Al snel was de politie ook aanwezig.”

Wind: “De dief verzette zich hevig tijdens diens arrestatie. De persoon is overgebracht naar het bureau, en de politie doet onderzoek in de zaak.”