Weekendweer: droog, vrij veel wind en lichte vorst in de nacht

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Zaterdag is het wisselend bewolkt en blijft het droog. Bij een matige tot vrij krachtige noordenwind, kracht 4 of 5, wordt het ongeveer 6 graden. In de nacht naar zondag klaart het op en daalt de temperatuur tot ongeveer -2 graden.

Zondag is er weinig verandering: er staat opnieuw een matige tot vrij krachtige wind, ditmaal uit het noordoosten. De zon is wat vaker te zien en het blijft droog. Het wordt 6 of 7 graden. In de nacht is er wederom lichte vorst: -2 of -3 graden.

Maandag is het opnieuw wisselend bewolkt, bij een matige noordoostelijke wind bij 5 of 6 graden en in de nacht opnieuw lichte vorst. De rest van de komende week is het droog met af en toe zon en temperaturen overdag rond de 6 of 7 graden. In de nacht temperaturen nipt onder het vriespunt. De lente is nog ver weg.