Voorkeurslocatie Paddepoelsterbrug wordt op 21 maart bekendgemaakt: “Er zal niet gejuicht worden”

Foto: Sebastiaan Scheffer

In september is het vijf jaar geleden dat de Paddepoelsterbrug werd aangevaren door een schip. Een nieuwe brug is nog niet in zicht, wel wordt volgende maand de voorkeurslocatie bekendgemaakt waar de nieuwe brug moet komen te liggen.

“Wij hebben altijd gestreden voor één oplossing. En dat is een lage brug, vergelijkbaar met de brug die er tot september 2018 lag.” Aan het woord is Stephan Bauman van het bewonerscomité Brug T’rug. “Die variant gaat er niet komen. In december 2021 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat, samen met de gemeente Groningen, afgesproken dat er een nieuwe Paddepoelsterbrug komt. De brug komt op een hoogte van 9,7 meter te liggen. De brug, die niet open kan, krijgt hellingbanen en zal alleen geschikt zijn voor fietsers en voetgangers.”

Paddepoelsterbrug

De Paddepoelsterbrug werd op 26 september 2018 aangevaren door een vrachtschip. De oorzaak was een bedieningsfout. Een brugwachter had de opdracht gegeven om de brug te sluiten terwijl een schip in aantocht was waardoor een botsing niet meer te voorkomen was. De afgelopen jaren is nagedacht over een nieuwe verbinding. De bewoners willen graag een lage brug, maar Rijkswaterstaat ziet zo’n brug vanwege de veiligheid niet zitten. Het soebatten leidde er uiteindelijk toe dat de brug zelfs in de Tweede Kamer onderwerp van gesprek was.

“Nieuwe brug krijgt geen pijlers”

Bauman: “Over het ontwerp van de brug is nog niets bekend. Wel is vastgesteld dat de brug wordt aangelegd zonder pijlers, dat de hellingbanen op palen worden gebouwd en dat de overspanning boven het wegdek zal uitsteken. In zekere zin kun je het vergelijken met de Walfridesbrug. Dat bestaat uit een fietspad en treinrails, waarbij er vervolgens nog een hele constructie boven de brug uitsteekt. Nu is dat een lomp voorbeeld, maar dat wil men ook bij de Paddepoelsterbrug.”

“We zitten niet te wachten op een hoge landmark“

De omwonenden zijn daar niet blij mee: “Wij zitten niet te wachten op een landmark. Het gaat om een constructie die op tien meter hoogte komt te liggen. Dat is enorm voor deze omgeving. Wij hadden liever gezien dat er een brug zou komen die zou wegvallen in het gebied. Dit wat men wil zal heel prominent aanwezig zijn. Aan de andere kant moet je misschien ook zeggen: waar we jarenlang voor gestreden hebben, dat komt er. We kunnen straks weer van onze Paddepoelsterbrug gebruik maken. Dus ik denk dat mensen in Stad en Ommeland er blij mee zullen zijn. Maar wij als omwonenden zullen niet staan te juichen. Niet alleen om dat wat het wordt, maar ook omdat het zo lang duurt voor er een oplossing is. Een oplossing voor een verbinding waar tot 2018 honderden mensen dagelijks gebruik van maakten.”

“Locatie aan de oostkant lijkt meeste kans te hebben”

Onduidelijk is nog waar de brug precies komt te liggen: “Er zijn verschillende locaties in de race. Elke locatie heeft zijn voor- en nadelen. Alles ten westen van de voormalige Paddepoelsterbrug valt af, omdat het tot veel overlast zal leiden voor omwonenden. Je moet je voorstellen dat het veel inbreuk heeft op de privacy van de mensen die er wonen. Waar je nu op een zomerse dag lekker in je tuin kunt genieten, heb je straks op zo’n plek te maken met schaduw van het bouwwerk en mensen die vanaf de brug in je tuin kunnen kijken. De locatie ten oosten van de vroegere brug lijkt de meeste kans te hebben, maar er zijn bewoners die hier ook grote bezwaren tegen hebben.”

“Bedrag dat beschikbaar is gesteld is niet voldoende”

Volgens het bewonerscomité breekt er een spannende tijd aan: “Op 21 maart worden wij als omwonenden geïnformeerd. Daarna volgt een inloopavond voor een grotere groep geïnteresseerden. Voor ons is het spannend omdat het onduidelijk is wat er met onze mening gaat gebeuren. Feit is dat er geen applaus zal klinken. Iedereen vindt wat, en wat we eigenlijk willen dat kan niet geboden worden. In juni gaat de gemeenteraad over de plannen praten. Dat zal nog wel wat discussie teweeg brengen over de kosten. Het geld dat door de overheid beschikbaar is gesteld, een bedrag van 8,6 miljoen euro, is niet voldoende om deze brug te realiseren. Daarnaast hebben we te maken met hoge staalprijzen, en ook de levertijd is langer, waardoor de brug duurder zal uitvallen. Mocht de gemeenteraad, wellicht onder voorbehoud, toestemming geven dan kunnen de plannen uitgewerkt worden, kan er een aanbesteding plaatsvinden en kan er gebouwd gaan worden. Wanneer de brug klaar is? Wij verwachten in de loop van 2026. Maar dat zeg ik met veel vraagtekens.”

