Volgende week woensdag komen Staten, raden en colleges met gezamenlijke reactie op gaswinningsenquête

Foto: Andor Heij

De gemeenteraden, Provinciale Staten en colleges van de aardbevingsregio in de provincie Groningen komen volgende week woensdag met een gezamenlijke reactie op de parlementaire enquête aardgaswinning.

Tot die tijd zijn volksvertegenwoordigers en bestuurders bezig met het bestuderen van het rapport. Over iets meer dan een week volgt een gezamenlijke, inhoudelijke reactie. De Staten, raden en colleges laten wel alvast weten dat in hun reactie de jonge generatie Groningers voorop staat, omdat zij gebaat zijn bij een stevige versnelling in het schadeherstel en de versterking.

Volgende week woensdagavond spreekt de bevingsregio zich uit over het rapport in een gezamenlijke bijeenkomst in De Molenberg in Delfzijl. Ook alle Tweede Kamerleden die het woord voeren over de gaswinning zijn daarvoor uitgenodigd.

Een delegatie van de bevingsregio is maandag al in Den Haag om een samenhangend pakket aan maatregelen en investeringen te presenteren. René Paas (commissaris van de Koning), Johan Remkes (voorzitter Nationaal Programma Groningen) en burgemeester Koen Schuiling presenteren, drie dagen na de presentatie van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie, een maatregelenpakket. Op die manier hopen de bestuurders dat dit pakket tijdig onderdeel wordt van de maatschappelijke en politieke discussie.