Vervoerders Qbuzz en Arriva adviseren om dinsdag en donderdag gebruik te maken van ander vervoer

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Vervoersbedrijven Qbuzz en Arriva adviseren om aanstaande dinsdag en donderdag gebruik te maken van ander vervoer. Door stakingen zullen er geen of minder bussen rijden.

“Vanwege een staking door de vakbonden kan onze dienstregeling te maken krijgen met verstoringen”, meldt Arriva. “Controleer kort voor vertrek de reisplanner of maak gebruik van ander vervoer.” Wat de stakingen precies voor Arriva betekenen is onbekend. Zo kan nog niet aangegeven worden welke bussen wel of niet rijden. Ook is onbekend of de staking gevolgen heeft voor het treinverkeer op de Noordelijke Nevenlijnen.

Qbuzz: “We weten pas op de dag zelf welke bus rijdt”

De gevolgen zijn ook voor Qbuzz nog onduidelijk: “Er zullen minder stads- en streekbussen rijden. We weten pas op de dagen zelf wat de gevolgen van de staking zijn. Dan horen wij namelijk welke chauffeurs deelnemen aan de staking en welke niet. Als reiziger moet je er rekening mee houden dat je bus door de staking niet, of niet op tijd, rijdt. We adviseren daarom dat je op deze dagen ander vervoer zoekt.”

Onderhandelingen muurvast

De stakingen hebben te maken met de cao-onderhandelingen die muurvast zitten. In het openbaar vervoer wordt er gewerkt met verschillende cao’s. In de cao’s Openbaar Vervoer en Multimodaal staan werkgevers en vakbonden mijlenver van elkaar vandaan. De vakbonden eisen een hoger salaris en willen ook dat chauffeur langer de tijd krijgen om een broodje te eten of om naar het toilet te kunnen. In het laatste bod van de werkgevers ging men hier deels in mee, maar liet men tegelijkertijd weten niet meer te kunnen bieden omdat de koek op is.

Meer stakingen op komst

Behalve bij Arriva en Qbuzz wordt er ook gestaakt bij EBS, Keolis, RET, Hermes en Transdev. Bij de NS en in het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt niet gestaakt. Naast de genoemde dagen zijn er ook stakingen aangekondigd op 6, 8, 10, 14, 15, 20, 22, 24, 29, 30 maart en 3, 5 en 7 april.