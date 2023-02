Veel schade aan bedrijfspand Grondzijl na uitslaande brand

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een bedrijfspand aan het Grondzijl heeft in de nacht van zaterdag op zondag een uitslaande brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 00.55 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. Nieuwsfotografen wisten al snel te vertellen dat het om een uitslaande brand ging. De brandweer stuurde daarop meer voertuigen ter plaatse waaronder twee extra tankautospuiten, een schuimbluswagen en het groot watertransport. Brandweer Stad kreeg bij de bestrijding van het vuur hulp van de collega’s van brandweer Bedum.

Veel water

Brandweerwoordvoerder Geert Walburg: “Door een snelle inzet en opschaling hebben wij de brand onder controle gekregen. Omdat het dak nog rookt controleren wij de zaak door middel van wat sloopwerkzaamheden.” Volgens nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl werd er bij de bestrijding veel water ingezet: “Het bluskanon op de schuimbluswagen werd gebruikt, er werd vanuit de hoogwerker op de vuurhaard geblust en ook werden twee stralen vanaf de grond ingezet.”

Schade

Volgens de fotograaf is de schade aan de achterzijde groot: “Daar is behoorlijk wat brandschade te zien, waarbij de beplating krom is getrokken. Brandweerlieden hebben een gat in de roldeur gezaagd om toegang te krijgen tot het pand. Het is onbekend of er in het gebouw ook schade is.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.