Tentoonstelling ‘Vraauwlu – Groningers die je wil kennen’ geopend

Fatoumata en Mirjam Wulfse. Foto: Joost Nuijten

Gedeputeerde Mirjam Wulfse en kinderburgemeester Fatoumata hebben vrijdagmiddag de tentoonstelling ‘Vraauwlu – Groningers die je wil kennen’ in Museum aan de A geopend.

De tentoonstelling is samengesteld door gastconservator Annet van der Meer en is geïnspireerd op het gelijknamige boek van Iris van den Brand en Sanne Meijer. In de tentoonstelling maakt de bezoeker kennis met 25 inspirerende vrouwen van vroeger en nu, die allen woonden of werkten in de provincie Groningen. Denk aan Betsy Bakker-Nort, die in 1922 één van de eerste vrouwelijke parlementsleden in de Tweede Kamer werd. Of aan Etta Palm uit de Poelestraat, die in het Parijs van de achttiende eeuw hartstochtelijk streed voor de emancipatie van de vrouw, en aan de machtige en rijke Beetke Aylkema van Rasquert uit Leek.

Ook vrouwen uit het heden komen aan woord. Vrouwen die in vijf korte videoportretten vertellen over hun leven en werk. Ook. Fatoumata en Mirjam Wulfse kiezen hun eigen pad en worden, samen met de 25 verrassende vrouwen uit de tentoonstelling, opgenomen in een educatief programma. Leerlingen van de laatste twee groepen van de basisschool kunnen dat binnenkort in de klas volgen. Daarna komen ze naar het museum om de tentoonstelling te bekijken.

De tentoonstelling is tot en met 10 september te zien in Museum aan de A.