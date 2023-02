Ten Boer en Ten Post in gesprek over gaswinningsrapport: “Sommigen durfden niet naar de televisie te kijken”

nieuws

Foto: ingezonden / SP Groningen

De fractie van de SP heeft zaterdag een buurtbijeenkomst gehouden in Ten Boer om met inwoners te praten over het rapport van de enquêtecommissie gaswinning dat vrijdag werd gepresenteerd. Fractievoorzitter Agnes Bakker van de Statenfractie spreekt van een heftige dag.

Hoi Agnes! Hoe belangrijk is het om met inwoners in gesprek te gaan?

“Heel belangrijk. Als SP trekken we heel vaak langs de deuren. We willen graag weten wat er speelt bij de mensen en in hun omgeving. Vanwege de bevindingen van de enquêtecommissie vonden we het gepast om op deze zaterdag een buurtbijeenkomst te organiseren. Vanochtend zijn we langs de deuren gegaan in Ten Post, vanmiddag waren we in Ten Boer, waar er ook een buurtbijeenkomst plaats vond.”

Wat hoor je tijdens de gesprekken?

“Mensen zijn op de dag na de presentatie nog heel erg met het onderwerp bezig. We hebben met mensen gesproken die gisteren bewust niet naar de televisie hebben gekeken. Ze vonden het te heftig. Anderen lieten weten blij te zijn dat het nu op zwart op wit staat. Dat er eindelijk die erkenning is. Maar men vraagt zich wel af, hoe nu verder? Wij hebben die verhalen opgehaald. En dat is denk ik heel belangrijk. Je hebt het over iets heel groots dat mensen hun leven bepaald. Naar elkaar luisteren was vandaag de invulling die wij aan deze dag hebben gegeven.”

Zijn mensen ook boos?

“Niet direct. Als je naar het rapport kijkt dan staan er hele mooie aanbevelingen in. De conclusies zijn knetterhard, maar de feiten die gepresenteerd worden, die zijn niet nieuw. Het is een bevestiging van waar we het al jaren over hebben. En wat we dan vandaag wel horen is waarom het nu pas, na de resultaten van een enquêtecommissie, gelooft wordt. Als dit veel eerder was gebeurd, dan had dit heel veel ellende kunnen besparen.”

Op de Hamplaats in Ten Boer vond zaterdagmiddag een bewonersbijeenkomst plaats. Foto: ingezonden / SP Groningen

Welke consequenties bindt men aan het rapport?

“Dat er iets gaat gebeuren aan het monsterlijke systeem dat gecreëerd is. Exemplarisch zijn de verhalen dat men gisteren in het gelijk wordt gesteld. Maar dat diezelfde gedupeerden van de gaswinning komende week rechtszaken hebben waarbij ze het opnemen tegen de landsadvocaat. En ondanks dat hebben mensen nog steeds hoop. En als het gaat om consequenties. Veel mensen dringen aan op het vertrek van Rutte. Maar tegelijkertijd willen ze ook absoluut niet dat de val van een kabinet het proces gaat vertragen.”

Maar is aftreden niet heel makkelijk? Iemand die rommel maakt, moet toch de rommel opruimen in plaats van weg te lopen?

“We hebben het over iemand die twaalf jaar lang er bovenop zat. Mensen vinden niet dat hij kan blijven. Hij is het gezicht van een verrot systeem. En dat systeem is heel slecht hè? We hadden in Ten Boer, aan de Hamplaats, een aantal tenten neergezet waar mensen met elkaar in gesprek konden. Eén van de mensen vertelde dat ze zich schuldig voelde. Ze had het voor elkaar gekregen om alles op te lossen. Dat alles aangepakt gaat worden wat aangepakt moet worden. Terwijl ze ziet dat dit andere mensen niet lukt. Daar voelt ze zich heel schuldig over. Over dat monsterlijke systeem heb ik het dus. Behalve gesprekken waren er vanmiddag ook toespraken en was dichter Michael ter Maart uit Grijpskerk aanwezig die twee gedichten voordroeg die hij speciaal voor deze dag had geschreven. Dat maakte veel indruk.”

De ChristenUnie gaat binnenkort ook een bijeenkomst organiseren. De Groninger Bodem Beweging deed dit gisteravond al. Gaan jullie dit vaker doen?

“Ja. Praten helpt. Het is heel belangrijk dat mensen ervaren dat we samen deze strijd voeren. Mensen moeten nu niet alleen staan. Daarom zijn we volgende week zaterdag vanaf 15.00 uur in Middelstum te vinden. Daar speelt ook van alles. Woningcorporatie Marenland heeft er verschillende huizen, waarbij deze corporatie heeft aangegeven te willen gaan stoppen. Die mensen die daar wonen die hebben geen idee waar ze aan toe zijn. En ook na de verkiezingsperiode willen we deze bijeenkomsten blijven organisaties. Ook denken we na over acties. Het is van belang om te blijven strijden voor waar Groningen recht op heeft!”